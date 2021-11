x

SARONNO – Emergenza covid, nella tarda mattinata odierna parlando ai microfoni di Radiorizzonti il sindaco Augusto Airoldi ha fatto il punto della situazione a Saronno; “situazione purtroppo in peggioramento”.

“I dati di oggi ci dicono quanto privo di senso sia quel che dicono i vari no vax e no green pass: rileviamo per la prima volta da tantissimo tempo un aumento del numero dei deceduti in città. Ora sono 211, erano 210 dal 2 settembre scorso. Dunque – ha fatto notare il primo cittadino – anche i decessi ricominciano a salire. Siamo in uno scenario che va aggravandosi: i positivi a Saronno erano 58 la scorsa settimana, adesso sono 86 il che significa +28 positivi. Nulla a che vedere con i 7-800 di un anno fa in questo periodo. Tutto questo ci dice l’importanza dei vaccini e quanto sia folle opporsi. Ma non dobbiamo abbassare la guardia con mascherina, igienizzazione e distanziamento. Un invito: tutti prenotiamoci per la terza dose”.

L’hub saronnese di via Parini intanto continua a funzionare con risultati eccellenti: si è arrivati alle 102.600 vaccinazioni anti covid somministrare, ai saronnesi ed agli abitanti nel circondario. “I saronnesi si comportano bene, è una battaglia condivisa dalla gente. Il 93.6 per cento dei saronnesi ha ricevuto la prima dose contro 91 per cento che è la media del Varesotto, il 85.4 per cento dei saronnesi ha ricevuto anche la seconda dose contro il 81.7 per cento di media del Varesotto. Insomma, quella che stiamo portando avanti è una battaglia ampiamente condivisa!”

Intanto all’ospedale di piazzale Borella la situazioen è in peggioramento, si è passati da 4 a 10 positivi ricoverati, due persone sono sotto Cpap – ha rilevato Airoldi – Nessuno è in terapia intensiva ma l’ospedale di Saronno ha ricevuto da Ats il mandato per aumentare i posti disponibili nel settore covid, e questo dice come la situazione sia in peggioramento. E’ una follia opporsi alle vaccinazioni”.

Intanto le residenze anziani restano covid free.

