x

x

CESATE – SARONNO – E’ stato il match clou dell’ottava gironata del campionato under 14 girone L di Legnano la partita andata in scena domenica tra Sc United e Amor Sportiva. I talenti in campo hanno dato vita ad uno scontro intenso e con giocate degne di nota che si è concluso con la vittoria dello United 2-1.

































Tre punti importanti per la classifica che vedono lo United al quinto posto a quota 12 e che sarebbero stati utili anche al team saronnese che veleggia in seconda posizione al pari dell’Universal ad un solo punto dalla capolista la Caronnese.