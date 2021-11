COGLIATE – “Nella giornata di sabato il nostro giovane concittadino Luca Ferrario ha vinto il titolo di campione italiano Legends Car Italia!” Ad annunciarlo è il sindaco cogliatese, Andrea Basilico.

“Al termine di una stagione testa a testa – ricorda Basilico – con il grande Alberto Naska, è riuscito a tenere a Cogliate, ed in famiglia, il titolo nazionale. Che lo scorso anno era del papà, Enrico Ferrario. L’anno prossimo punterà a salire di categoria e lasciare il segno anche lì”.

Le Legends Car sono auto da corsa mericane, di tipo stock car, pensate per promuovere gare emozionanti e contenere i costi. Le carrozzerie delle auto sono repliche in scala 5/8 di automobili americane degli anni ’30 e ’40, alimentate fino al 2018 da un motore Yamaha XJ1250 o FJ1200 (entrambi 4 cilindri raffreddati ad aria) e, a partire dal 2018, FZ09 (3 cilindri raffreddato ad acqua). Le Legends gareggiano in trofei monomarca.

A parità di epoca di fabbricazione, le auto sono meccanicamente identiche ad eccezione delle differenze di design della carrozzeria (disponibile in numerose versioni, alcune delle quali non più in produzione). Non è infrequente tuttavia trovare sui campi di gara vetture con vecchia motorizzazione o vecchio design.