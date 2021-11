x

SARONNO – Intervento dell’ambulanza nel centro storico di Saronno, nel tardo pomeriggio odierno: l’arrivo dell’autolettiga della Croce rossa non è passato inosservato, e molti si sono chiesti cosa stesse accadendo. La Cri era stata chiamata da alcuni passanti, che avevano notato la presenza di un pedone in difficoltà. I soccorritori hanno presto trovato l’uomo, di 35 anni, in via Giuditta Pasta: stava male e gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto decisamente troppo e si era sentito male.

I soccorsi comunque, erano le 18.20, sono stati tempestivi ed il paziente è stato trasportato al vicino ospedale di piazza Borella: si è presto ripreso, le sue condizioni non sono infatti apparse preoccupanti.

Si tratta comunque dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica in città, ed in particolare nel centro storico, in queste ultimi mesi.

(foto archivio: precedente intervento dell’ambulanza, con i carabinieri, sempre nel centro storico saronnese)

