SARONNO – “Sono al corrente dei problemi segnalati dagli utenti della palestra della scuola elementare Rodari di via Toti al quartiere Prealpi e mi sono già attivato con la macchina comunale per rispondere alle segnalazioni”.

Sono le parole dell’assessore allo Sport Gabriele Musarò che dopo le segnalazioni pubblicate da ilSaronno stamattina fa il punto di quanto fatto.

“Abbiamo provveduto – spiega – a verificare tutte le segnalazioni degli utenti (inerenti anche alla pulizia di docce e lavandini ad esempio) e ad effettuare dei sopralluoghi per capire quale fosse il problema e come risolvere la situazione permettendo a tutti di avere una palestra e degli spogliatoi più decorosi”.

L’esponente della Giunta non si è limitato ad attivare gli uffici: “Venerdì mattina alle 7 sono andato io stesso a scuola ad incontrare il personale che si occupa degli interventi nella palestra dell’istituto per portare loro in prima persona le necessità degli utenti e verificare la fattibilità della soluzione prospettata”.

Un’attenzione che resterà costante anche nelle prossime settimane visto che l’assessore ha intenzione di monitorare la situazione in modo da verificare che tutto torni alla normalità.