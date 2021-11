x

x

SARONNO – “Nelle scuole di Saronno la situazione non è delle migliori, settimana scorsa avevamo 3 classi in quarantena, oggi sono ancora 3 ma ce ne sono altre 2 in sorveglianza attiva con Ats che contatta ogni giorno gli interessati per verificare la situazione. Il totale degli alunni positivi in una settimana è passato da 22 a 32, +50 per cento, mentre è sceso da 5 a 3 il numero dei docenti positivi”. A fare il punto, intervendo poco fa a Radiorizzonti, è stato il sindaco saronnese, Augusto Airoldi.

“Parliamo sempre di una popolazione studentesca saronnese di 12.000 giovane ma questi dati ci devono indurre alla prudenza ed alla attenzione – ha rimarcato il primo cittadino – Non roviniamoci il Natale un’altra volta. Siamo, come Italia, uno dei Paeso fra quelli messi meglio in Europa, bisogna fare di tutto per evitare che si ricada in certe situazioni disastrose come viste in passato e come purtroppo si sta vedendo altrove nel nostro continente”.

Il sindaco ha fatto il punto anche sull’aumento dei ricoveri in ospedale, dei casi positivi in città e dato notizia di un nuovo decesso per covid.

22112021