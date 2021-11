Saronno, quartieri al centro: tocca al Prealpi

x

x

SARONNO – E siamo ormai giunti al terzo appuntamento dell’iniziativa dei “Quartieri al centro” con la serata in programma giovedì 25 novembre all’oratorio Sacra Famiglia di via San Francesco. Protagonisti saranno i cittadini del quartiere Prealpi, che invitiamo ad incontrare il sindaco Augusto Airoldi e la Giunta civica per chiacchierare con loro delle esigenze, dei progetti e del futuro del quartiere, così come avvenuto le scorse settimane alla Regina Pacis e alla Cassina Ferrara.

“Ti aspettiamo alle 20.45, munito di green pass, per anticipare le domande è possibile usare lo spazio per i commenti sulla pagina Facebook del Comune” rilevano dall’Amministrazione comunale.

I prossimi appuntamenti – Il 2 dicembre è previsto un ulteriore incontro al quartiere Santuario nella sala Nevera del centro culturale di Casa Morandi in via Santuario 2; al rione Matteotti il 9 dicembre al Tam tam di via Avogadro 11, mentre il giro di incontri finisce il 16 dicembre nel quartiere centrale alla sala Bovindo di Villa Gianetti in via Roma.

(foto: un precedente incontro di quartiere)

22112021