A Lomazzo con la Cri si parla di affido famigliare

LOMAZZO – Affido familiare: periodicamente il Servizio affidi sovradistrettuale di Lomazzo, Cantù e Como organizza percorsi di sensibilizzazione verso il tema dell’affido familiare. “Mercoledì 24 novembre la Croce rossa di Lomazzo, in collaborazione con il Servizio affidi sovradistrettuale, organizza su Facebook una serata online di presentazione di questa importante opportunità” Lo comunica l’Amministrazione comunale lomazzese.

“Anche quest’anno “Cri Lomazzo per il sociale” affianca il servizio affidi che opera sul nostro territorio per promuovere l’entusiasmante esperienza dell’affido famigliare. Una serata informativa per chi desidera avere qualche informazione in più rispetto alla voglia di mettersi in gioco per diventare famiglia affidataria o di appoggio per un bambino che necessita di un supporto nel suo cammino di vita – spiegano dalla Croce rossa – Durante la diretta sarà possibile proporre domande ai relatori. Per maggiori informazioni potete contattarci via email a [email protected]”.

Per assistere alla diretta il riferimento è la pagina Facebook della Croce rossa di Lomazzo.

23112021