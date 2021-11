x

SOLARO – Le voci si rincorrevano dalla mattinata odierna, ora è arrivata l’ufficialità: l’allenatore Antonio Cernovivo è stato esonerato dall’Universal Solaro, ultima in classifica nel campionato di Promozione. Questo il comunicato ufficiale, diramato nel tardo pomeriggio odierno.

La società Asd Universal Solaro comunica che dopo una ponderata analisi riguardante le performance e i risultati ottenuti dalla squadra ha deciso di sollevare dal suo incarico l’allenatore Antonio Cernivivo. La decisione è stata presa in favore di un celere cambio di rotta per la presente stagione.

La società ringrazia mister Cernivivo per il lavoro svolto fin ora, per la passione e l’impegno sempre dimostrati in tutta la durata del suo incarico e augura al tecnico il miglior futuro.

L’Universal Solaro non ha ancora ufficializzato il nominativo del successore di Cernivivo, la scelta potrebbe essere resa nota già nelle prossime ore in modo che il nuovo tecnico possa guidare la seduta di training del tardo pomeriggio di domani.

(foto: a sinistra l’allenatore Antonio Cernivivo)

23112021