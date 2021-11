Calcio serie D: mister Scalise analizza la situazione della Caronnese

x

CARONNO PERTUSELLA – Le parole del tecnico della Caronnese, Manuel Scalise, dopo la sconfitta domenicale contro il quotato Novara: il mister ha sottolineato “il cuore e l’orgoglio dei suoi ragazzi contro una “portaerei” di questo girone. Ancora una volta tanto rammarico al termine di una gara dove si sono raccolti complimenti ma non punti”.

Amarezza, delusione e anche un po’ di rabbia. C’è tutto questo nella sconfitta (1-2) subita infatti domenica per mano della corazzata Novara. Alla Caronnese restano i complimenti degli avversari, ma non arrivano i punti per un’altra domenica amara.

Risultati 12′ giornata: Saluzzo-Fossano 2-0, Sestri Levante-Imperia 1-0, Bra-Varese 0-2, Caronnese-Novara 1-2, Casale-Gozzano 2-0, Derthona-Ligorna 2-1, Pont Donnaz-Lavagnese 0-0, Rg Ticino-Asti 0-0, Sanremese-Borgosesia 2-1, Vado-Chieri 1-1. Classifica: Novara 25 punti, Chieri e Casale 24, Derthona 23, Sanremese 22, Varese 19, Borgosesia e Pont Donnaz 17, Gozzano e Lavagnese 15, Bra e Vado 14, Asti 13, Sestri Levante, Ligorna e Rg Ticino 12, Imperia 11, Caronnese e Salusso 10, Fossano 8. 13′ giornata, domenica 28 novembre: Asti-Caronnese, Borgosesia-Casale, Bra-Sestri Levante, Chieri-Pont Donnaz, Varese-Sanremese, Gozzano-Fossano, Imperia-Vado, Lavagnese-Derthona, Ligorna-Rg Ticino, Novara-Saluzzo.

23112021