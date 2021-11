x

CERIANO LAGHETTO – “Grandissima la Consulta del Brollo. Grazie a Michele Castelli del saronnese Centro associazioni Regioni d’Italia, per aver preparato leccornie da leccarsi i baffi .Ma soprattutto, grazie ai carissimi Cristina Monegato, Felice Bisaggio ed alla Consulta del Brollo, per aver organizzato una domenica stupenda, dal pranzo al dopo pranzo in allegria e tombolata finale”. Così l’assessore Nenna Imperato, riguardo all’evento che si è tenuto nel periferico quartiere cerianese, coinvolgeno molti cittadini.

All’evento c’erano anche il vicesindaco cerianese. Dante Cattaneo ed il sindaco Roberto Crippa, che poi si è occupato di… lavare i piatti.

“E’stata una domenica bellissima…..passata a pranzo tra i cari amici della consulta Brollo, e nel pomeriggio con le campionesse del Ct Ceriano anche domenica vincenti” le paroe del sindaco Crippa.

(foto di gruppo al pranzo e tombolata che si è svolta lo scorso fine settimana al Villaggio Brollo con il sindaco Roberto Crippa ed il vicesindaco Dante Cattaneo)

