SARONNO – “Vorrei dissipare gli stereotipi su Dante in modo da poter incontrare la sua umanità”. Così si esprime Giacomo Vagni, una robusta formazione in Università Cattolica e ora docente di Letteratura Italiana all’Università di Losanna, che sarà protagonista domenica prossima alla Casa di Marta di un evento-spettacolo sul Sommo Poeta.

“Trovo – prosegue Vagni – che Dante sia un artista di straordinaria attualità non solo perché vive in un mondo in crisi come e forse più del nostro ma perché non ha paura di confrontarsi con le proprie fragilità, desideri, debolezze umane. Il percorso più bello che si può fare dentro la Commedia è proprio quello che porta a incontrare un’umanità ferita – quella di Dante – e in essa quella di ciascuno di noi. Occorre dunque rifuggire sia dall’approccio confessionale “Dante, poeta cattolico” sia da quello intellettualistico che si riduce alla fine ad un’analisi formale del testo.

“Vorremmo quindi aiutarci – prosegue Vagni – a incontrare il Dante vero, quello che per quasi cinque interi canti del Paradiso (dal X al XV i canti del Cielo del Sole) sta muto, ascolta e non proferisce parola. Perché? E perché tra tutti i santi di cui poteva tessere le lodi proprio San Domenico e San Francesco? “

Cercheremo di scoprirlo insieme aiutati anche dagli attori de La Compagnia della Ruota e dalla mostra sul cibo all’epoca di Dante riallestita per l’occasione dai volontari della Casa di Marta.

Un pomeriggio da non perdere domenica 28 novembre prossimo alle 17. Necessario il green pass.