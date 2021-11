x

FIRENZE – Anche i parlamentari locali di Italia viva, Gianfranco Librandi e Maria Chiara Gadda, lo scorso fine settimana hanno partecipato ai lavori alla Leopolda di Firenze con il leader Matteo Renzi per discutere dei temi dell’attualità politica e delle prospettive del partito.

Tra l’altro, Gadda è stata presente al “tavolo di lavoro 21, dove abbiamo parlato di Pnrr, Terzo settore e Politiche territoriali con persone provenienti da tutta Italia” come ricorda la parlamentare.

La stazione Leopolda è stata la prima stazione ferroviaria costruita a Firenze ed oggi è adibita a sede per meeting, congressi e varie manifestazioni. Si trova in viale Fratelli Rosselli sui viali di Circonvallazione. Dopo l’ottenimento della concessione governativa nel 1837, nel 1841 iniziarono i lavori per collegare Firenze con una ferrovia verso Livorno (quando era già attiva la linea Livorno-Pisa, la prima della Toscana). Ora è in uso come centro convegni. (Wikipedia)

(foto: il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi con Maria Chiara Gadda, esponenti di Italia viva, lo scorso weekend alla Leopolda di Firenze)

