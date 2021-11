x

COGLIATE – Grande cordoglio a Cogliate per la scomparsa, avvenuta oggi pomeriggio, di Cristian Sportolloni vittima di un malore mentre si trovava al volante.

Vice allenatore della prima squadra dell’asd Cogliatese Sportolloni si è sentito male intorno alle 13,30 a Figino Serenza in via Meroni. Ha perso il controllo della vettura che ha sbandato ha colpito un’altra auto. L’impatto non è stato violento ma le condizioni del 41enne sono parse subito preoccupanti. I presenti hanno dato l’allarme e in pochi minuti sono arrivate l’ambulanza della Croce Rossa, l’automedica e l’elisoccorso. Sul posto è arrivato anche il sindaco Roberto Moscatelli. Il personale sanitario gli ha prestato le prime cure per oltre un’ora prima del trasferimento all’ospedale Sant’Anna di Como mentre i carabinieri di Cantù si sono occupati dei rilievi. Purtroppo malgrado le cure l’uomo si è spento nel pomeriggio.

Tra i primi a dare l’annuncio gli amici della Cogliatese

Apprendiamo con incredulità la tragica ed improvvisa notizia della scomparsa di Cristian Sportolloni, vice allenatore della nostra prima squadra, amico e collaboratore della Cogliatese da qualche anno. Non riusciamo ad esprimere quel che proviamo in questo momento. Il direttivo, gli allenatori e La Cogliatese tutta esprimono la loro vicinanza alla famiglia del caro Sporte. Allo staff e ai ragazzi della Prima squadra l’abbraccio di tutti noi.Caro Sporte, ci mancherai.