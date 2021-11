x

SARONNO – “Siamo al corrente delle criticità, per gli studenti ma anche per chi svolge l’attività sportiva, della palestra della scuola Rodari anche se siamo al lavoro per concretizzare il progetto per una nuova struttura pensiamo che non sia più possibile rinviare un intervento di manutezione che sarà realizzato utilizzato la quota destinata all’istituto Ignoto Milite dei 200 mila euro ottenuti dal bando ministeriale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici“.

Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che nei prossimi giorni ha un programma proprio un sopralluogo nella scuola elementare di via Toti di cui ieri genitori e sportivi hanno reso note diverse criticità.

“Valuteremo la situazione punto per punto – spiega l’esponente della Giunta – abbiamo le segnalazioni arrivate in questi mesi e valuteremo gli interventi necessari per mettere in sicurezza la struttura e garantire anche un maggior confort. Probabilmente gli interventi riguarderanno per prima cosa le finestre e i bagni”.

Anche l’assessore all’Istruzione Gabriele Musarò è all’opera ma sul fronte della pulizia.