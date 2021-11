x

SARONNO – Le iniziative organizzate da Rete Rosa con il Comune di Saronno, il Rotary Club Saronno e l’Itis G. Riva in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne si aprono con il Corteo Antiviolenza.

Quest’anno, assieme ai nodi essenziali di rete – istituzioni, associazioni, servizi e realtà del territorio che da anni portano avanti con grandissimo impegno il sostegno di chi subisce violenza – saranno gli studenti delle Scuole Superiori a guidare per le vie della città la sfilata della rete iniziata nel 2019 dal Centro Antiviolenza, che, grazie all’operosità di tante donne, cresce e si allunga negli anni.

A conclusione del Corteo dagli studenti dell’Itis G. Riva presenteranno i manifesti per una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere, ideati nei laboratori realizzati durante lo scorso anno scolastico con il Gruppo Formazione di Rete Rosa.

La giornata del 25 novembre vedrà il suo momento conclusivo nella serata di riflessione La violenza contro le donne: Pregiudizio – Legge – Giustizia – al Cine Teatro Prealpi.

La visione di spezzoni di un docufilm riguardante uno storico processo per stupro, tenutosi a Latina nel 1979, offrirà ai relatori la cornice temporale in cui inquadrare l’evoluzione del tema dal punto di vista legislativo e offrirà lo spunto per un proficuo dibattito su come oggi deve essere praticato il contrasto alla violenza sulle donne nelle aule dei tribunali.

Insieme per un mondo senza violenza.