SARONNO – La nuova pista ciclabile di via Roma? Oggi praticamente impraticabile e ad alto rischio di cadute per i ciclisti, è infatti completamente ricoperta di foglie, cadute dai bagolari che si trovano a bordo strada. Il tratto in questione è, in particolare, proprio quello di più recente rifacimento, fra via Guaragna e l’intersezione con via Manzoni; ma problemi sono anche quelli che si registrano nel tratto fra via Guaragna e l’intersezione con via Miola, anche lì tante foglie quest’oggi con la difficoltà di passare in bici in tutta sicurezza.

E infatti sono cadute così tante foglie che la ciclabile che si trova fra la carreggiata ed il marciapiede, è praticamente “scomparsa”. Un manto umido e scivoloso, apparso particolarmente insidioso per i ciclisti.

(foto: la pista ciclabile di via Roma, fra via Guaragna e via Manzoni, è stata letteralmente ricoperta dalle foglie cadute dagli alberi adiacenti al tracciato per le bici)

23112021