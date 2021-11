x

SARONNO – Qualificato per il secondo anno consecutivo all’evento, l’Inox Team Saronno conosce da poche ore anche location e date dell’edizione 2022: la Women’s european cup Winners cup, ovvero la Coppa delle Coppe del softball, si giocherà dal 15 al 20 agosto a Viladecans, in sostanza alle porte di Barcellona in Spagna. Lo ha comunicato la European softball federation.

L’edizione 2021 si era tenuta a Saronno sempre ad agosto, con le saronnesi del presidente Massimo Rotondo arrivate seconde alle spalle dell’Olympia di Haarlem, formazione olandese. Per Alice Nicolini e compagne l’occasione dunque di rifarsi fra dieci mesi quando potranno di nuovo prendere parte alla competizione: per adesso non sono ancora note le avversarie, ovvero i club che hanno confermato la loro partecipazione.

Definite anche location e date per la Coppa dei campioni: sarà ospitata dal Mkf Bollate, sempre dal 15 al 20 agosto.

(foto: una immagine di Inox Team Saronno-Haarlem dell’agosto scorso)

