RESCALDINA – Prestigioso riconoscimento per Lilliana Rossetti, volto noto del softball locale ed attualmente responsabile delle Bulls Rescaldina. E’ proprio la società rescaldinese ha riferite della onorifericenza ottenuta dalla ex giocatrice, ora allenatrice e dirigenti sportiva: “Tantissimi complimenti a Lilly che è stata premiata dal Comitato regionale lombardia del Comitato olimpico con la Palma di bronzo al merito sportivo. Un prestigioso riconoscimento personale per l’attività svolta in tutti questi anni come tecnico, che fa onore anche alla nostra società”.

Oltre alla formazione maggiore che milita in serie A2 (categoria nella quale la squadra si è riconfermata nella stagione 2021 battendo Ronchi ai playout), le Bulls Rescaldina vantano un settore giovanile sempre più ampio, sia in ambito femminile che maschile. Un club che appare in “espansione” e che è un punto di riferimento per tanti appassionati di questa disciplina sportiva.

(foto: a destra, Lilliana Rossetti con riconoscimento e pergamena)

23112021