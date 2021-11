x

x

MILANESE – Prosegue la serie di incidenti sui tratti locali delle autostrade A9 ed A8: proprio in A8 la scorsa notte alle 2 ha perso la vita un automobilista di 45 anni, in un incidente avvenuto sulla Milano-Varese appena fuori dal Saronnese, all’altezza della barriera in direzione Milano. Sul posto l’intervento di due ambulanze e dell’auto medica, oltre che di vigili del fuoco e polizia stradale.

In base a quanto ricostruito dalla polstrada, la vettura sarebbe sopraggiunta a notevole velocità schiantandosi contro uno dei divisori fra le varie corsie dei caselli; forse per qualche motivo l’automobilista aveva perso conoscenza o comunque stava male, non riuscendo a frenare e ad evitare l’ostacolo. E’ stato estratto dalle lamiere contorte prima che il veicolo prendesse fuoco ma per lui non c’è stato niente da fare: sarebbe morto sul colpo.

Ma sempre in A8 nelle ultime ore si sono verificati anche altri due incidenti, però senza gravi conseguenze; alle 2.30 in direzione Varese nel tratto fra Castellanza e Busto Arsizio (ferita lievemente una ragazza di 22 anni); e ieri alle 19.50 nei pressi dello svincolo per la A4 (ferito un 33enne, non in pericolo di vita).

(foto archivio)

23112021