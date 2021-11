x

UBOLDO – I volontari del Gruppo comunale di protezione civile di Uboldo si tengono sempre “in forma”, con esercitazioni ed iniziative di aggiornamento, per farsi trovare preparati in caso di eventuali emergenze.

In questa ottica l’altro giorno hanno partecipato ad una prova pratica di orientamento, cartografia e Gps. “Un “grazie” ai nostri volontari che hanno partecipato con entusiasmo e professionalità” dicono i responsabili del gruppo.

Per il Comune uboldese i volontari del Gruppo di Prociv rappresentano una importante risorsa, in occasioni di eventi ed appuntamenti pubblici ed ovviamente sempre pronti ad intervenire nel caso di eventuali calamità o comunque situazioni che possano costituire un rischio per i cittadini, come nel caso di allagamenti e problemi legati al maltempo. Un gruppo decisamente affiatato e che opera in stretto coordinamento con Amministrazione civica ed il comando di polizia locale.

(foto: i volontari di Prociv impegnato nella prova pratica di orientamento, cartografia e Gps)

