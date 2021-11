x

COGLIATE – FIGINO SERENZA Sono decine i messaggi di cordoglio e le manifestazioni di vicinanza ed affetto arrivate in queste ultime ore alla famiglia, a partita della compagna Veruska, per l’improvvisa scomparsa di Cristian Sportolloni vittima ieri di un incidente stradale a Figino Serenza provocato verosimilmente da un malore improvviso.

Toccante il messaggio con cui la ciompagna ha voluto ringraziare tutti: “Cristian è una persona speciale e sicuramente i vostri messaggi gli scaldano il cuore lo stesso cuore che ha deciso di portarmelo via in un secondo oggi pomeriggio. Il giorno più brutta della mia Vita. vi ringrazio per tutto il calore che state dimostrando per il mio gigante buono”

Alle condoglianze espresse dalla Cogliatese “Apprendiamo con incredulità la tragica ed improvvisa notizia della scomparsa di Cristian Sportolloni, vice allenatore della nostra prima squadra, amico e collaboratore della Cogliatese da qualche anno. Non riusciamo ad esprimere quel che proviamo in questo momento. Il direttivo, gli allenatori e La Cogliatese tutta esprimono la loro vicinanza alla famiglia del caro Sporte. Allo staff e ai ragazzi della Prima squadra l’abbraccio di tutti noi.Caro Sporte, ci mancherai” si sono aggiunte quelle di tanti amici, conoscenti e di diverse realtà con cui Sportolloni aveva collaborato.

Tutto il club Danzalibre si stringe attorno alla famiglia ed a Veruska Galotta x la perdita improvvisa del caro Cristian Sportolloni !!!!.Ciao Cristian ti ricorderemo come una persona leale e solare , ora ballerai tra gli angeli.R.I.P

Dire che non è giusto è riduttivo. Dire che tutto questo è una merda è poco. Mi mancherai gigante buono Cristian Sportolloni … mi mancherai davvero tanto. Non vedevamo l’ora di tornare per salutarvi, ridere e scherzare con te e Veruska prima e dopo una gara. Perché non siete mai stati né rivali o avversari, ma due bellissime persone che era sempre un piacere salutare.

Apprendiamo con incredulità la tragica ed improvvisa notizia della scomparsa di Cristian Sportolloni, vice allenatore della prima squadra della Cogliatese.Tutta la Virtus Calcio Cermenate esprime la sua vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia del caro Sporte e agli amici della Cogliatese.

Siamo costernati ed increduli nell’apprendere questa triste notizia. Siamo vicini a Veruska e ai familiari per la prematura perdita. Sentite condoglianze. Paolo, Daniela e allievi Olimpia Dance.