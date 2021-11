x

x

CARONNO PERTUSELLA – Settimana piena per i giocatori della prima squadra della Caronnese che mercoledì pomeriggio sono impegnati nella Coppa Italia di serie D sul campo del Breno. La gara è valevole per i sedicesimi di finale, il fischio d’inizio è previsto per le 14.30. La vincente affronterà nel turno successivo la vincente di Pont Donnaz-Derthona.

Manuel Scalise: “Breno squadra forte che gioca bene”

Inquadra così la partita il tecnico della Caronnese, Manuel Scalise: “Il Breno è una squadra forte che gioca bene e lo fa da tanto tempo insieme e che nel secondo anno ha puntellato quanto di buono fatto lo scorso anno. Vedendo i numeri sono anche una squadra molto fisica, sarà una componente di cui dovremo tener conto. Non dovremo sottovalutarla, e dovremo stringere i denti, perché causa infortuni saremo costretti a far giocare qualche giocatore che ha giocato domenica”.

Gli avversari – Il Breno

Al loro secondo anno in Serie D, i camuni hanno preso sempre più confidenza con la categoria dopo un impatto non semplicissimo. L’arrivo di Mattia Mauri in attacco (7 gol) ha portato imprevedibilità ad una squadra che, nel reparto offensivo, può contare anche sull’esperienza di Alessandro Triglia (4 reti). In difesa l’esperienza di Massimiliano Tagliani e Daniele Brancato, tra i pali quella di Marco Serio, che si gioca spesso il posto con il giovane Simone Tota. Alla guida Mario Tacchinardi, tecnico dei granata da quattro anni e rimasto sulla panchina camuna anche nell’ultimo estate dopo il corteggiamento di molte realtà.

I convocati della Caronnese

Portieri: Angelina Matteo, Ansaldi Filippo.

Difensori: Arpino Antonio, Cattaneo Alessandro, De Lucca Davide, Galletti Andrea, Lazzaroni Andrea, Yamba Ismael Brian.

Centrocampisti: Argento Giuseppe, Diatta Papa, Meruzzi Matteo, Putzolu Tommaso, Raso Alessio, Rondina Alessio, Vernocchi Alessandro.

Attaccanti: Boschetti Riccardo, Corno Federico, Esposito Roberto, Musazzi Gabriele, Vitiello Domenico.

24112021