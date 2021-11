x

CARONNO PERTUSELLA – Incidente sull’ex statale Varesina, in quel tratto viale 5 giornate, a Caronno Pertusella: è successo questo pomeriggio, è stato investito un ciclista. L‘uomo, di 47 anni, è caduto a terra: è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza del Sos Uboldo, accorsa dopo che alcuni passanti avevano dato l’allarme contattando il 118.

Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale per deviare il traffico, a quell’ora sempre particolarmente intenso: ci si trova fra il centro cittadino e la zona industriale al confine con Garbagnate Milanese e non lontano dalla intersezione con via Trieste, dove si trovano numerose aziende e si era proprio nell’orario di uscita dal lavoro. Si sono create code e rallentamenti, in colonna tanti pendolari che stavano rientrando a casa.

Il ferito è stato trasportato con l’autolettiga in ospedale: le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Da chiarire con precisione dinamica e responsabilità dell’accaduto.

