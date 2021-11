x

CERIANO LAGHETTO – Per celebrare la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia, che ricorre il 20 novembre, l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha nei giorni scorsi consegnato un dono a tutti i piccoli ospiti degli asili nido operanti in paese. “Quest’anno, anziché concentrarsi su uno dei “10 diritti naturali dei bambini e delle bambine”, come fatto in passato – spiega Cristina Modesto, consigliere comunale con delega all’Infanzia – abbiamo preferito ricordare insieme tutti i diritti, che raggiungeranno i bimbi e le loro famiglie insieme ad una viola. Ad ogni piantina sarà legato un biglietto che ricorda un diritto”.

Le piantine sono state consegnate a circa 80 bambini nella giornata di venerdì 19, con una visita in tutti gli asili nido di Ceriano Laghetto. “Un piccolo gesto simbolico ma dal grande significato, per ricordare a tutti l’importanza di salvaguardare e garantire i diritti dei più piccoli, in ogni parte del mondo” sottolinea la consigliera Modesto. Con lei anche l’assessore comunale ai Servizi sociali, Dante Cattaneo che aggiunge: “L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto è da sempre impegnata nell’assicurare ai bambini ambienti e servizi sicuri, accoglienti e adeguatamente attrezzati per accompagnarli nella loro crescita. La tutela dei loro diritti deve essere una priorità per ogni adulto, a cominciare dal nucleo famigliare, sapendo di potere contare anche sul supporto delle istituzioni”.

