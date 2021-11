x

CERIANO LAGHETTO – L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto ha messo a disposizione la sala consigliare per le attività avviate dai sindacati a tutela degli ex lavoratori dello stabilimento Gianetti Fad Wheels di Ceriano Laghetto, chiuso dallo scorso 3 luglio. Giovedì scorso 18 novembre, si è svolto proprio all’interno della sala consigliare di Ceriano il primo incontro informativo promosso da Afol Monza e Brianza per avviare i percorsi di “politiche attive” per il ricollocamento dei lavoratori. Al primo appuntamento era presente Silvia Gabbioneta, responsabile del Centro per l’impiego di Monza e Vimercate e hanno partecipato circa 50 lavoratori. Nella giornata di martedì 23 novembre inoltre, la sala consigliare è stata messa a disposizione dei sindacati per un incontro con gli avvocati che stanno affiancando i lavoratori nelle cause legali aperte nei confronti della proprietà dell’azienda su più fronti. Ulteriori incontri sono previsti nelle prossime settimane per cercare di offrire tutto il sostegno possibile nella ricerca di una alternativa per i dipendenti della storica azienda cerianese rimasti senza lavoro e saranno sempre ospitati negli spazi comunali.

“Come abbiamo fatto fin dal primo pomeriggio del 3 luglio scorso, appena appresa la notizia della chiusura dello stabilimento di Ceriano, restiamo a disposizione dei lavoratori della Gianetti per offrire loro tutto il supporto logistico e informativo di cui hanno bisogno per cercare di lasciarsi alle spalle al più presto questa vicenda drammatica – commenta il sindaco cerianese Roberto Crippa – L’Amministrazione comunale continua ad agire, in silenzio e lontano dai riflettori, negli ambiti di competenza, a supporto di queste persone, che stanno vivendo un momento di grande difficoltà, con l’obiettivo di trovare soluzioni adeguate e concretamente percorribili”.

Fondata nel 1880 a Saronno la Gianetti ruote ha oggi sede in via Stabilimenti a Ceriano Laghetto dove conta 152 dipendenti. Attualmente produce ruote per camion e per le celebri motociclette della Harley Davidson. E’ di proprietà di un fondo investimenti tedesco, che controlla anche molte altre aziende in svariati settori compreso quello dei giocattoli e del modellismo. E’ ferma dal 3 luglio quando è stata inviata la mail che annunciava lo stop dell’attività nello stabilimento cerianese e l’intenzione di procedere con il licenziamento collettivo.

(foto archivio: nei mesi scorsi era stato il consiglio comunale di Ceriano Laghetto a spostarsi davanti ai cancello della Gianetti ruote)

