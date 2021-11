Dal superbonus al decreto antifrode: incontri online con il tributarista saronnese Mastroianni

x

x

SARONNO – Prosegue sl canale Youtube gratuito “Mastroianni tributarista” la rubrica sul fisco “10 minuti con me” promossa dal tributarista saronnese Nicola Mastroianni. Nell’ultima puntata si è parlato, l’altro giorno, del “Decreto antifrode”.

In precedenza, tra l’altro, della proroga del superbonus.

E degli “avvisi bonari”.

Il tributarista saronnese Mastroianni ormai da tempo sta utilizzando lo strumento dei social e di Youtube per interventi divulgativi in materia fiscale e tributaria, che sono particolarmente seguiti da parte dei cittadini che hanno quindi modo di tenersi aggiornati sulle ultime novità in tema fiscale e tributario, ed anche sulle opportunità concesse ai cittadini in questo periodo particolare, che è segnato dall’emergenza sanitaria ma anche economica per la pandemia da coronavirus.

Il canale Youtube, ed anche la pagina Facebook di Mastroianni sono particolarmente ricchi di contenuti, sono di semplice consultazione da parte di tutti gli interessati, con contenuti chiari ed immediati non solo per gli “addetti ai lavori” ma per tutti i cittadini.

24112021