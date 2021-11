x

UBOLDO – Cosa succede a Uboldo? No, non si tratta di Poltergeist, il celebre film horror di qualche anno fa ambientato negli Stati Uniti d’America, ma pure nella cittadina del Varesotto da qualche tempo i televisori si accendono da soli, e lo stesso accade a lampadari e luci nelle abitazioni. Se ne parla sui social network e la vicenda sta destando una certa curiosità in paese. Il riferimento va a quel che accade in alcune abitazioni, in particolare nella zona di piazza San Pietro, via 20 settembre e via Prati, episodi che si starebbero ripetendo da un mesetto a questa parte.

Ferve il dibattito sui social, con varie testimonianze dirette. E’ capitato anche l’opposto, ovvero che la tv si spegnesse “da sola”. Episodi curiosi per qualcuno, un po’ preoccupanti ed inquietanti per altri e non è mancato qualche “spavento”, quando la televisione si è accesa all’improvviso nel silenzio di casa. C’è un problema di interferenze magnetiche o elettriche? Al momento appare davvero impossibile sbilanciarsi al riguardo e resta il mistero.

