SARONNO – L’ultimo incidente è avvenuto ieri intorno alle 16,40 in via Don Bellavita nella zona della rotonda con via Don Volpi. E’ dovuta intervenire l’ambulanza per soccorrere un ciclista 26enne vittima dello scontro avvenuto con una vettura condotta da un 36enne residente in città.

Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno il cui personale ha prestato le prime cure al ragazzo che è stato accompagnato in condizioni non gravi all’ospedale di Legnano. Sul posto anche la polizia locale che si è occupata di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica.

Poco meno di un mese fa una 19enne in bicicletta è stata protagonista di uno scontro con un Mercedes Vito nella stessa arteria. La ragazza è stata portata all’ospedale di Legnano e se l’è cavata con contusioni ed escoriazioni.

Inoltre settimana scorsa nella zona si è registrato anche uno scontro auto moto che ha visto accorrere sempre in via Don Bellavita ambulanza e polizia locale. Il personale sanitario ha soccorso il 22enne finito a terra dopo l’impatto tra la sua Yamaha e una Ford Fiesta