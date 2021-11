x

SOLARO – “È attivo al semaforo all’incrocio tra via Varese e via Roma, annunciato dalla pertinente segnaletica stradale, il rilevatore automatico di infrazioni: il sistema registra le infrazioni di rosso completo, ovvero con video rilevazione prima della linea d’incrocio, all’interno dell’intersezione e al disimpegno della stessa, sanzionando i trasgressori come previsto dal codice della strada”. A comunicarlo questa mattina è stata l’Amministrazione comunale di Solaro.

Come rilevano dal Comune, “non è prevista alcuna modifica della durata di verde, giallo o rosso”. A vigilare, e ad occuparsi delle eventuali infrazioni nei confronti di chi passa col rosso, è demandata la polizia locale solarese. L’area della Saronno-Monza che tutti chiamano “l’incrocio delle 4 strade” è una di quelle più trafficate di tutta la zona, vi transitano migliaia di mezzi tutti i giorni, non solo auto ma anche pullman e camion.

Intanto, sempre da parte dell’ente locale solarese viene comunicato che cambiano invece gli orari di accensione dei semafori in tutto il territorio comunale, che saranno attivi dalle 5.30 alle 00.30.



