SARONNO – Anche all’hub saronnese di via Parini è iniziata la somministrazione delle terze dosi, con il vaccino Pfizer: proprio in queste ore Regione Lombardia ha reso note che “dalla serata di oggi, mercoledì 24 novembre, Regione Lombardia dà avvio alle prenotazioni delle dosi ‘booster’ di vaccino anti covid-19 per tutte le persone che rientrano nelle categorie per le quali la terza dose è già raccomandata e che abbiano superato i 5 mesi, 150 giorni. dal completamento di un ciclo vaccinale primario, come disposto dalle recenti indicazioni del Ministero della Salute”. Lo fa sapere con una nota l’ente regionale. Che prosegue: “In questo momento, il nostro obiettivo primario è mantenere sotto controllo la nuova ondata epidemica, evitando quanto più possibile la diffusione dei contagi”.

(foto: l’hub vaccinale di Saronno)

24112021