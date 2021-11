Calcio, Breno-Caronnese: l’analisi di mister Scalise

x

BRENO – Soddisfatto per il passaggio del turno nella Coppa Italia di serie D, con l’approvo agli ottavi di finale, ma anche la consapevolezza che quanto fatto finora non basta per il campionato: a parlare è Manuel Scalise, allenatore della Caronnese, dopo il successo contro il Breno, 2-3. “I ragazzi mi danno sempre delle risposte, sia nel quotidiano che nelle partite. Ma pensando alla nostra situazione di classifica questo non basta, mentre in Coppa Italia abbiamo già passato tre turni – ricorda Scalise – Credo anche questi risultati facciano parte del processo di crescita di una squadra particolarmente giovane”.

Agli ottavi sarà sfida contro il Derthona.

Breno-Caronnese 2-3

BRENO (4-2-3-1): Lollio; Cavallari, Brancato, Carminati, Negretti; Cicciù, Mondini, Manzoni (18’ st Boldini); Gasperoni (30’ st Mauri), Pelamatti (43’ st Ciobanu), Goglino (12’ st Melchiori). A disp.: Serio, Ndiour, Perez, Wojdyla, Nolaschi. All. Tacchinardi.

CARONNESE (4-3-3): Ansaldi; Cattaneo (18’ st Lazzaroni), Arpino, Galletti, De Lucca; Putzolu (1’ st Vernocchi), Argento, Raso (18’ st Diatta); Vitiello (28’ st Meruzzi), Boschetti (18’ st Corno), Esposito. A disp.: Angelina, Yamba, Cortesi, Musazzi. All. Scalise.

Arbitro: Galiffi di Alghero.

Marcatori: pt 18’ Gasperoni, 36’ Vitiello, 38’ Vitiello, 44’ Mondini; st 34’ Arpino.

