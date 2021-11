x

SARONNO - Dopo il Frecciarossa nuovo passaggio vip alla stazione centrale di Saronno, la terza per traffico della Lombardia. A raccontarlo è direttamente il Fnm Group dalla sua pagina Instagram. "In queste immagini vi mostriamo la carrozza Fnm Az 130 in un viaggio prova compiuto nella giornata di ieri alla stazione di Saronno. La carrozza, costruita nel 1924, negli ultimi anni è stata sottoposta a un completo restauro che l'ha riportata all'estetica e all'efficienza originarie, nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico, realizzate da Ferrovienord. Nelle foto la carrozza è agganciata a un locomotore Fnm 610-04 del 1949". L'ultimo evento per gli appassionati di treni e ferrovia erano stato lo scorso 21 ottobre quando allo scalo saronnese di piazza Cadorna c'era stato il passaggio del Frecciarossa. Il convoglio era transitato dallo scalo saronnese, il terzo della Lombardia per viaggiatori, nell’ambito di alcuni test per il collegamento da Milano a Malpensa. Un’occasione per gli appassionati non si sono lasciati sfuggire dandosi così appuntamento sul quinto binario con telefonini e macchine fotografiche per immortalare l’evento.