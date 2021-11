Limbiate, via al progetto “A scuola di sport”

x

x

LIMBIATE – È iniziato il progetto “A scuola di sport”, un programma che vede legate a doppio filo le scuole del territorio limbiatese, il centro sportivo e le associazioni sportive del territorio, coordinati dall’Amministrazione comunale per portare lo sport nelle scuole e, viceversa, le scuole nella “casa” dello sport.

Il progetto, partito dalla scuola media Leonardo da Vinci, coinvolge tutti i comprensivi di Limbiate con l’obiettivo di dare agli studenti la possibilità di conoscere, provare e praticare, durante le ore di educazione fisica, diversi tipi di sport: pallavolo, ginnastica artistica, pallacanestro, arti marziali e molti altri, anche in versione “mini” per i più piccoli. L’altra mattina gli studenti di terza media hanno potuto usufruire degli spazi del palazzetto dello sport di via Tolstoj per cimentarsi nella pallavolo guidati da docenti e istruttori qualificati.

(foto: un momento dell’iniziativa al palazzetto dello sport di via Tolstoj a Limbiate, con gli studenti della scuola)

25112021