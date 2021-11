x

SARONNO – È stato un successo il primo evento organizzato da Rari Nantes in piscina a Saronno dopo l’emergenza Covid. La manifestazione si è svolta in collaborazione con Saronno servizi SSD e con il patrocinio del Comune di Saronno. L’ organizzazione della giornata si è svolta in modo diverso dal solito con quattro turni gare indipendenti tra loro, in modo da consentire il rispetto delle normative antiCovid.

Tutti gli atleti partecipanti-540 appartenenti a 58 società-sono stati disciplinati e hanno seguito scrupolosamente tutte le indicazioni date, garantendo così una manifestazione scorrevole e serena. Grande prova di Rari Nantes Saronno come organizzatori, ritornando a gestire grandi eventi con numeri importanti.

La classifica societaria al termine della giornata di gare ha visto primeggiare la società Effetto Sport di Barzanò seguita da TeamLombardia MGM e dai Nuotatori del Carroccio di Legnano. Come da tradizione, la società saronnese non ha partecipato alla classifica, ma è stata comunque un’ottima prova per i nuotatori master della Rari Nantes che si sono cimentati nelle gare dopo quasi due anni di stop.

Nel corso della giornata, è stato inoltre assegnato un premio alla memoria dell’atleta master della RN Saronno Giulio Garbagnati scomparso nella scorsa primavera.

Molte le autorità presenti alla giornata dal sindaco Augusto Airoldi, all’assessore Gabriele Musaró e ai rappresentanti di Saronno Servizi Presidente della Ssd Cesare Camillo Fusi e della Spa Pietro Insinnamo, nonché l’amministratore delegato Giordano Romano.

Tutti si sono complimentati per la gestione dell’evento e per l’organizzazione attenta e allo stesso tempo accogliente.

“È stato un bel momento di rinascita e di condivisione – spiegano dalla società – di una passione che per tanto tempo non è stato possibile coltivare. Speriamo che le condizioni socio sanitarie consentano di poter svolgere anche tutti gli altri eventi in programma in piscina Saronno nei prossimi mesi”.