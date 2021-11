x

SARONNO – Sabato 27 novembre alle 15.30, al teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio Saronno sono previste le premiazioni di fine anno. L’atletica saronnese infatti nell’occasione festeggia i suoi campioni, interverranno anche gli atleti della nazionale: Luminosa Bogliolo, Vittoria Fontana, Filippo Cappelletti, Edoardo Luraschi, Giorgia Marcomin e Lorenzo Perini.

Per la Osa una opportunità per tracciare il bilancio di una stagione che è stata decisamente positiva e che, di fatto, ormai dura 12 mesi all’anno, vista la disponibilità anche delle strutture indoor che si trovano al palasport “Dozio” di via Biffi, oltre che della pista d’atletica del vicino stadio “Colombo Gianetti” sempre in via Biffi.

“Aspettiamo tutti gli appassionati e tifosi. Ingresso con green pass e registrazione, gli interessati sono pregati di inviare una mail a [email protected] , per annunciare la loro presenza” rilevano dalla Osa, nel rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus che sono attualmente in vigore in Lombardia.

