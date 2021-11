x

SARONNO / ORIGGIO – Due ciclisti investiti sulle strade del Saronnese. A Origgio ieri mattina alle 8.25 intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo e dell’automedica sulla ex statale Varesina, in quel tratto via Bergamo al confine con Caronno Pertusella, per soccorrere un ragazzo di 29 anni caduto a terra dalla bici dopo l’impatto con una autovettura. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Legnano, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi del sinistro i carabinieri della Compagnia di Saronno.

Alle 18 in piazza Cadorna nei pressi della stazione ferrovia di “Saronno centro” è stato investito un altro, giovane ciclista: il ragazzo, di 18 anni, è stato soccorso da una pattuglia dei carabinieri del comando cittadino e dall’equipaggio di una ambulanza della Croce rossa con la quale è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

