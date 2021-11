x

CARONNO PERTUSELLA – Via Favini di Caronno Pertusella è allagata: questa sera sull’asfalto si è formata una enorme pozza d’acqua. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Saronno ed i vigili del fuoco del distaccamento saronnese, mentre i volontari del locale Gruppo comunale di protezione civile si sono occupati di bloccare il passaggio delle auto lungo la strada, che si trova nelal zona centrale del paese.

Un intervento, avvenuto alle 21.30 circa, che non ha mancato di susciare la curiosità di chi abita da quelle parti; erano stati poco prima alcuni residenti del quartiere a dare l’allarme. A quanto pare si è registrato un guasto o un cedimento di una tubazione dell’acqua, che ha provocato un allagamento proprio lungo la strada. Nel giro si è creata non una pozzanghera ma un vero e proprio “lago”, non molto profondo ma alquanto esteso.

I pompieri si sono occupati di monitorare la situazione e di fermare l’erogazione dell’acqua in attesa dell’intervento del personale dell’azienda che si occupa della manutenzione della rete idrica locale. A quanto pare per via delle pendenze stradali in quel punto, tutta l’acqua è rimasta praticamente sull’asfalto senza “invadere” gli scantinati le abituazioni vicine. Nel corso della nottata is procederà alle sistemazioni del caso.

(foto archivio: vigili del fuoco a Caronno Pertusella)

25112021