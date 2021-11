x

SARONNO – Malore in via Bergamo a Saronno, è arrivata l’ambulanza della Croce rossa ed ha trovato una persona sotto gli effetti dell’alcol. Aveva bevuto decisamente troppo: all’uomo è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Il cittadino è stato subito assistito dal personale della Cri si è comunque ripreso e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. L’episodio si è verificato alle 20.40 nei pressi dell’intersezione con via Carugati e dunque nella zona residenziale cittadina alla periferia est.

Si tratta comunque dell’ennesimo episodio di questo genere che si verifica in città, ed in particolare nel centro storico, in queste ultimi mesi. L’ultimo proprio negli ultimi giorni, per fortuna anche in quel caso senza conseguenze particolarmente gravi per la persona che si era sentita male.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa saronnese impegnata in un precedente intervento notturno per una emergenza medica nelle vie cittadine)

