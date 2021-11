x

SARONNO – Inutilizzabile il palazzetto comasco di Casate, l’Hockey Como ha deciso di trasferire i propri “baby” a Saronno: sin da questi giorni si alleneranno infatti sul ghiaccio del Palaexbo di via Piave. E’ stata proprio la storica società lariana ad annunciare la novità: mentre la prima squadra, che partecipa alla Italian hockey league, ha traslocato a Chiavenna, per il vivaio sono state cercate location più limitrofe. Ed i baby, in accordo con la Saronno servizi sportiva che gestisce l’impianto comunale, si trasferiscono dunque ora sotto il tendone di via Piave nella città degli amaretti, location relativamente “comoda” per i bimbi ed i loro famigliari provenienti da Como e relativo circondario.

Il palaghiaccio di Como è stato chiuso per verifiche strutturali, ultima di una serie di problematiche da tempo riguardanti l’ormai vecchio impianto. Circostanza che ha costretto l’Hockey Como a riprogrammare la propria attività, cercando molto in fretta delle alternative. Guardando specificamente alle giovanili, il “mini hockey” d’ora in avanti graviterà proprio su Saronno (dove c’è anche una squadra locale, gli Ice Goblins) e per gli allenamenti di under 13, under 15 e under 17 (che giocheranno anch’esse gli incontri ufficiali a Chiavenna) si ruoterà negli impianti di Saronno, Milano, Chiavenna ed Aosta. Per ora a tempo indeterminato.

(foto: gli Ice Goblins di Saronno)

26112021