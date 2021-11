x

SARONNO / SARONNESE – Il countdown per Natale è ufficialmente iniziato, per sapere che feste saranno basta curiosare in giro la scelta è così ampia da avere l’imbarazzo della scelta.

Venerdì 26 Novembre

SARONNO – Alle 20.45, nel salone Acli di vicolo santa Marta, rassegna “Un posto nel mondo” con la proiezione di un film documentario di Diego Sarmiento organizzato da Acli Terra, il Sandalo equosolidale, seguirà presentazione del progetto “equosolidale coop Norandino” in Perù. L’ingresso è libero con green pass e mascherina, prenotazione obbligatoria al numero 3388916068.

SARONNO – Alle 21, nella cornice storica della chiesa di San Francesco, la comunità pastorale e l’associazione “Cantastorie Saronno”, invitano al concerto “Canzoni e diminuzioni al tempo di Gaudenzio Ferrari, consort di traverse rinascimentali” a cura della civica scuola di musica Claudio Abbado di Milano. Seguirà la presentazione dell’installazione – opera concepita per la chiesa da Franco Marrocco, già direttore dell’accademia di Brera con un intervento di Giuseppe Bonini. Maggiori informazioni al sito internet www.cantastoriesaronno.it

SARONNO – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 13, incontro in collaborazione con Amsa ed Econord dal titolo “Dai rifiuti una risorsa – il servizio d’igiene urbana e comunale. Informazioni al sito www.comune.saronno.va.it.

SARONNO – Alle 21, l’associazione “L’Isola che non c’è” propone nella propria sede di via Biffi 5 il cineforum con la proiezione del film “Sentieri selvaggi”. Ingresso con green pass e prenotazione alla e-mail [email protected].

SARONNO – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I Maggio, spettacolo “Faccia un’altra faccia” con Tiziana Foschi e la partecipazione di Antonio Pisu. Info al sito www.teatrogiudittapasta.it.

Sabato 27 Novembre

COGLIATE – Si inaugura alle 9 al parco di via De Gasperi la prima edizione di “#XMASVILLAGECOGLIATE”: laboratori per bambini, mercatini di Natale, giostra natalizia, casa di Babbo Natale, spettacoli e bar & food. Per info ed aggiornamenti https://www.facebook.com/groups/2393560831006019/?ref=share

SARONNO – Alle 16.30, al Museo MILS di via don Griffanti 6, presentazione del volume “Storie d’impresa in Lombardia” di Giuseppe Nigro.

Domenica 28 Novembre

SARONNO – Alle 14, al Mils – Museo delle Industrie e del Lavoro Saronnese di via don Griffanti 6, si svolgerà la manifestazione “Scacchi al Museo – secondo trofeo”, categorie juniores under 18, adulti, donne, ipo-non vedenti. Premiazioni alle 18. Informazioni al numero 3711179430.

GERENZANO – Alle 16, al teatro san Filippo Neri di via Einaudi 14, va in scena lo spettacolo per bambini “Superzero Christams Show”. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Alle 17.15 accensione dell’albero di Natale in piazza De Gasperi con intrattenimento musicale a cura del corpo musicale “Santa Cecilia”. Info al sito www.comune.gerenzano.va.it.

SARONNO – Alle 16, al teatro Prealpi, le associazioni “CulturalMente & MusicalMente e “Le stanze della Musica” presentano uno spettacolo teatrale sull’Inferno scritto e diretto da Christian Poggioni con la musica composta ed eseguita dalla violoncellista Irina Solinas. Seguirà a fine spettacolo la premiazione dei vincitori della V edizione del concorso letterario rivolto agli studenti di terza media. evento patrocinato dalla città di Saronno. Informazioni al sito www.lestanzedellamusica.org.

ORIGGIO – Dalle 16 festa dell’accensione dell’albero di Natale in piazza Immacolata con spettacolo con le magie di fuoco di Madama Scintilla. Info al sito www.comune.origgio.va.it.

SARONNO – Alle 17, alla fondazione “Casa di Marta” di via Piave, il circolo della Bussola presenta una conferenza-spettacolo dal titolo “Dante, la vera sapienza e il desiderio di felicità”. Maggiori informazioni al sito internet www.labussolasaronno.org.

