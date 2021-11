x

x

CERIANO LAGHETTO – Anche a Ceriano Laghetto aumentano i casi positivi al coronavirus, a fare il punto l’Amministrazione comunale. Attualmente si contano 18 positivi mentre sono 60 le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria. “I casi sono aumentati negli ultimi giorni, anche se siamo molto lontani dal numero di contagi del mese di novembre 2020” precisa i sindaco Roberto Crippa.

Male come ieri, la progressione dei nuovi contagi da coronavirus nelle province locali. Nel Varesotto +241, in Brianza +189 e nel Comasco +160 casi.

In Lombardia oggi a fronte di 115.036 tamponi effettuati, sono 2.209 i nuovi positivi (1.9 per cento dei tamponi eseguiti).

Vuoi restare aggiornato sui dati della pandemia, sui divieti e sulle novità? Iscriviti al canale Telegram ilSaronno covid https://t.me/ilsaronnocovid

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

(foto: il sindaco cerianese, Roberto Crippa)

26112021