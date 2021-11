x

SARONNO – Le penna “ilSaronnonove” sono state igienizzate e inserite nei sacchetti, le location sono state scelte e domani mattina saranno “liberate” a Saronno.

Appuntamento domani, sabato 27 novembre, con la caccia alla penna de ilSaronno.

L’idea è di arrivare a tutti voi lettori con la nostra voglia di scrivere e di condividere. Abbiamo preso spunto dalla bellissima “operazione Annibale” organizzata dal Museo della Ceramica Gianetti declinandolo in base alla situazione attuale per organizzare comunque un momento insieme.

Sabato mattina “libereremo” le penne in diversi angoli di Saronno. Come detto gni penna sarà igienizzata e chiusa in un sacchettino trasparente. Potrete trovarle passeggiando in centro, andando a casa o cercandole grazie ad alcune delle foto che posteremo su ilSaronno.

Se ne trovate una vi chiediamo di condividere con noi una foto con la Saronnonove appena ritrovata o con la penna nella vostra scrivania o astuccio anche perchè dovrete essere rapidi: in serata recupereremo tutte le penne che non hanno trovato uno scrittore che le portasse a casa. (per l’organizazione abbiamo consultato la polizia locale per organizzare al meglio l’evento nel rispetto delle regole).

Abbiamo cercato di rendere l’iniziativa il più green possibile visto che ad aiutarci nella “liberazione” delle penne saranno i ragazzi di Local express, associazione di bike messenger nel saronnese e dintorni che effettua servizi di corriere espresso in giornata, corrispondenza, trasporto pacchi e food delivery: “Abbiamo accolto con grande piacere l’invito de “ilSaronno” a partecipare alle celebrazioni per il suo anniversario. LocalExpress vuole recepire attivamente progetti ed idee che vengono dalla nostra città per sviluppare, insieme, il nostro territorio.”

La caccia al tesoro è resa possibile grazie al nostro partner Amicodentista -Amicomedico, poliambulatorio specialistico, centro odontoiatrico e punto prelievi di Caronno Pertusella, che in questi anni ha sostenuto in molte occasioni la nostra testata. “Supportare le realtà del nostro territorio è da sempre uno dei nostri principi cardine – commenta Maurizio Pedone, direttore sanitario del centro medico di via Lura -. Il legame con la città di Saronno per noi è forte: è proprio lì che, nel 1989, è iniziato il percorso che ci ha portato ad essere il centro sanitario di eccellenza che siamo oggi”.