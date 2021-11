x

SARONNO – Terminate a tempo di record, all’ex Cantoni 2 le opere di recupero sono praticamente finite e c’è uno striscione che annuncia per mercoledì 1 dicembre il taglio del nastro del nuovo supermercato Tigros che è sorto al posto dei vecchio capannoni, nel comparto di circa 15 mila e 700 metri quadrati che si trova sul lato “est” di via Miola, e dove è quasi pronto anche il nuovo posteggio; stessso discorso per le nuove aiuole ed il marciapiede a bordo strad dove è in corso il completamento anche della nuova viabilità.

Si tratta del primo atto del recupero dell’ex azienda tessile: nella porzione più grande da 77 mila metri quadrati, fra via Miola, via Don Marzorati e piazza Saragat, va avanti demolizione dei vecchi caseggiati, a seguire il progetto per la creazione di un nuovo “quartiere” cittadino potrà decollare. Arriveranno uno spazio commerciale, case d’edilizia convenzianata, spazi residenziali, per uffici, ed attività commerciali oltre ad un parco pubblico. E’ una vasta area dove l’altra notte sono anche dovuti intervenire i vigili del fuoco per un incendio, all’interno di uno degli edifici abbandonati e dove, evidentemente, erano entrati degli abusivi che avevano acceso un falò per scaldarsi, appiccando involontariamente le fiamme.

(foto: il nuovo Tigros è quasi pronto al taglio del nastro)

