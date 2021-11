x

SARONNO – La proposta per il Natale 2021, su cui pesano ancora le incertezze legate alla pandemia e alla quarta ondata, รจ un ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข๐™ข๐™– ๐™™๐™š๐™ฃ๐™จ๐™ค ๐™™๐™ž ๐™จ๐™ฅ๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™–๐™˜๐™ค๐™ก๐™ž “๐™ค๐™ฃ ๐™ฉ๐™๐™š ๐™ง๐™ค๐™–๐™™” che toccheranno tutti i quartieri cittadini.

In sostanza in cittร , anzi nei diversi punti della cittร si alterneranno, un attore, un illusionista, un coro, una Band che infiamma e 50 cornamuse dal “mondo” in Villa Gianetti. Ma andiamo con ordine: il p๐ซ๐ข๐ฆ๐จ ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ ๐ฌ๐šrร sa๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž alle 14.30 al Parco giochi di via Amendola (Matteotti) con Nataleggiamo on the Road di Marco Clerici Spazio Must e alle 15.30 in Biblioteca (Santuario) con il Musical “Un Natale Galattico” di La Musica รฉ Vita.

Seguirร ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž alle 14.30 L’ InCanto del Natale di Coro Incanto Saronno alla Chiesa di S. Antonio (Prealpi) e alle 15.30 l’ inaugurazione mostra e conferenza concerto di Pipelink Cornamuse dal mondo di Daniele Bicego – Bagpipes in Villa Gianetti (Centro) con la collaborazione di Albero Musicale.

L’evento clou della rassegna ๐ฌ๐š๐›๐š๐ญ๐จ ๐Ÿ๐Ÿ– ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž alle 16 in piazza Libertร con gli auguri dell’ Amministrazione e la Raffaele Kohler Swing Band con la collaborazione di Andrea Parodi.

Ultimo evento quello di ๐๐จ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐œ๐š ๐Ÿ๐Ÿ— ๐๐ข๐œ๐ž๐ฆ๐›๐ซ๐ž alle 14.30 al PalaExbo di via Piave 1 (Regina Pacis) e alle 15.30 in zona mercato di via Einstein (Cassina Ferrara) con “Sembra ma non รจ” di Ale Bellotto, spettacolo di illusionismo per famiglie.

Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Semplice Terra Aps che accompagnerร gli eventi con brevi laboratori di travaso natalizi!