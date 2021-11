x

SARONNO – Partecipazione nettamente più bassa, rispetto agli altri quartieri, ieri sera al Prealpi dove si è tenuto il terzo appuntamento degli incontri “Partecipiamo: quartieri al centro” organizzato dall’Amministrazione comunale per “parlare” in modo sistematico con i saronnesi in tutti i rioni.

Ad aprire la serata, QUI LA DIRETTA , il sindaco Augusto Airoldi che ha parlato della pandemia e delle conseguenze per la città e la vita amministrativa.

Tra i temi via Volta dalla manutezione della strada a quella delle case popolari (a partire dai continui problemi di allagamento), la situazione intorno alla farmacia comunale dove, soprattutto in questo periodo di grande afflusso per i tamponi si crea sosta selvaggia anche sulla zona della ciclabile e la richiesta di una riduzione della velocità ad esempio in via Volonterio. Si è parlato della casetta dell’acqua (che potrebbe restare a Saronno Servizi malgrado la cessione della rete idrica ma potrebbe essere spostata nella zona della piscina), dei marciapiedi con l’intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che ha sottolineato quelli già realizzati e quelli che saranno rinnovati a breve.

L’assessore Laura Succi ha fatto il punto delle imminenti iniziative in programma per il Natale ma anche delle attività che l’Amministrazione sta organizzando per rilanciare la cultura e gli eventi partendo dalle risorse cittadine come la biblioteca e il teatro.

Alessandro Merlotti con delega alla Rigenerazione urbana ha parlato del futuro dell’ex Enel: “E’ arrivata una seconda proposta dall’attuatore: la parte a nord prevede l’edificazione di due edifici residenziali con un ripensamento nella seconda versione che prevede la salvaguardia dell’area verde e delle piante. È un piano solo abbozzato”. Immancabile anche il confronto sul nuovo supermercato in arrivo in via Sabotino.

L’assessore Novella Ciceroni ha fatto il punto sulla nuova Rodari dando le tempistiche si ipotizza “nel 2022 la costruzione Rodari, nel 2023 la nuova palestra. Sono complessivamente 2 milioni di euro i fondi per la ristrutturazione”. Buone notizie anche per la materna Collodi dove in questi giorni è partito il cantiere per la nuova copertura.

Se l’assessore D’Amato ha parlato sugli interventi sul fronte del commercio della necessità di rendere attrattiva la città anche con nuovi arredi, Gabriele Musarò ha anticipato come “lo spazio per i giovani di cui la città ha bisogno sia in fase di progettazione proprio al Prealpi”







