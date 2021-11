x

UBOLDO – Grande scalpore aveva suscitato a fine ottobre l’arrivo della troupe di Striscia la notizia, il popolare tg satirico di Canale 5, per sollevare il caso della caserma carabinieri di Uboldo per la quale il Comune non paga da tempo l’affitto ai privati che ne sono proprietari.

Uboldo al centro, civica di opposizione, interroga l’ente locale su eventuali novità: “A settimane dal servizio di Striscia la notizia, dall’Amministrazione comunale non si è letto o sentito un solo commento sull’accaduto. Non vogliamo credere che quel minuto scarso di intervista al sindaco Luigi Clerici riassuma tutto quello che c’e da sapere sulla vicenda. Questo non tanto per cronaca ma per trasparenza. Ad esempio noi vorremmo sapere se l’Amministrazione, nell’ottobre 2019, quando ha deciso di non rinnovare il contratto d’affitto per la caserma vecchia, lo ha fatto sapendo con precisione la data in cui i carabinieri sarebbero entrati nella caserma nuova, che è ancora chiusa”.

(foto: la nuova caserma carabinieri di Uboldo in via 4 novembre, non ancora inaugurata)

26112021