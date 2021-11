x

SARONNO – Cantiere infinito in via Frua a Saronno: c’è da quest’estate, toglie diversi posteggi ma anche e soprattutto, su quel lato, cancella il marciapiede e poi rende la corsia stradale – in quel punto è un senso unico – decisamente stretta. “Ma perchè non finiscono i lavori?” si chiedono molti abitanti in zona.

Le opere erano state avviate a suo tempo per alcune sistemazioni delle condutture sotterranee e da agosto tutto è rimasto pressochè immutato: lo scavo è stato chiuso, piccola novità di questi giorni l’arretramento di qualche centimetro della rete da cantiere per ampliare lievemente lo spazio percorribile per le auto. L’unica aggiunta degli ultimi tempi è stato un ulteriore scavo, sull’altro lato della strada e nelle immediate vicinanze, in prossimità di una colonnina telefonica, che si è lasciato alle spalle un rettangolo non asfaltato ed un po’ insidioso per eventuali ciclisti.

Via Frua è la trafficata arteria fra la zona ospedaliera e Cassina Ferrara)

(foto: alcune immagini dei lavori in via Frua)

26112021