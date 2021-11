x

x

SARONNO- Dopo la straordinaria vittoria ottenuta nell’ultima giornata contro Gallarate, l’Az Robur Saronno torna in campo fuori casa contro Opera nella giornata di domenica alle 18 in via Lombardia, partita valida per la prima giornata del girone di ritorno del campionato maschile di Serie C Gold.



I biancoazzurri dopo cinque vittorie consecutive e dopo aver ottenuto la vetta della classifica, vogliono proseguire su questa strada per restare in alto. All’andata la squadra di Biffi vinse in modo agevole contro Opera sul campo di casa, vedremo se riuscirà a ripetersi

Classifica: Gallarate , Busto Arsizio, Az Robur Saronno 14 , Milanotre 12 , Mortara ,7 Laghi Gazzada 10 , Opera , Nervianese 6, Varese Academy, Valceresi 2

Giacomo Rimoldi