SARONNO – Non una bella partita quella del pomeriggio odierno per il Fbc Saronno ormai nei bassifondi della classifica del campionato juniores regionale B e che al centro sportivo Matteotti ha perso 2-0 contro il Rovellasca 1910. Avanti i comaschi che nel finale hanno raddoppiato e chiuso anticipatamente il match. Spingendo i saronnesi, da tre settimane affidati all’esperto mister Giampaolo Chiodini, davvero in fondo alla graduatoria. Sabato non particolarmente positivo neppure per i “cugini” del Sc United fermati in trasferta, 1-1, dal fanalino di coda Serenza.

Risultati 11′ giornata: Bovisio Masciago-Gerenzanese 2-0, Portichetto Luisago-Arcellasco 1-2, Porlezzese-Faloppiese Ronago 1-1, Serenza Carroccio-Sc Unired 1-1, Fbc Saronno-Rovellasca 1910 0-2, Meda-Bulgaro 5-1. Classifica: Arcellasco 24 punti, Bovisio Masciago 23, Gerenzanese 17, Portichetto Luisago 16, Rovellasca 1910 15, Meda e Itala 14, Bulgaro 13, Faloppiese Ronago 12, Sc Unired 11, Porlezzese 9, Fbc Saronno 6, Serenza Carroccio 5.

(foto archivio; mister Giampaolo Chiodini sulla panchina del Fbc Saronno)

27112021